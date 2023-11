Ex Milan, Berlusconi iscritto al Famedio di Milano | NEWS

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e del Monza, è iscritto al Famedio di Milano, il pantheon dei cittadini

Come riporta l'ANSA, da oggi il nome di Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e del Monza, è iscritto al Famedio di Milano, il pantheon dei cittadini che hanno dato lustro alla città. Alla cerimonia, hanno partecipato anche il fratello Paolo Berlusconi e AdrianoGalliani. La commissione del Comune per le iscrizioni ha anche pubblicato le motivazioni. Eccole qui.