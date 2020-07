Bennacer, che maestro! Dirige il centrocampo e segna il suo primo gol

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Altra prestazione sublime ieri sera per il regista algerino del Milan Ismael Bennacer. L’ex centrocampista dell’Empoli ha sugellato una bellissima gara con la sua prima rete in Serie A, a due anni di distanza dal suo ultimo gol in Serie B con la maglia azzurra dei toscani. Il tutto ad un anno esatto di distanza dalla vittoria della Coppa d’Africa con la sua Nazionale ed il riconoscimento di miglior calciatore della competizione.

Insomma, luglio porta bene a Bennacer. Il prossimo anno potrà essere quello dell’assalto delle big europee nei suoi confronti, quando si attiverà la clausola rescissoria da 50 milioni. Il Milan sa di aver trovato finalmente un regista degno di essere accostato all’erede di Andrea Pirlo, visti i fallimentari tentativi negli anni successivi al bresciano con Montolivo, José Sosa e Biglia.

Il rendimento di Bennacer è completamente cambiato con l’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Prima gli veniva preferito Biglia da Giampaolo, ma con l’emiliano le cose sono cambiate. Ieri sera si è iscritto alla lunga lista di marcatori diversi del Milan dalla ripresa post lockdown: ben 12! Da migliorare sempre il dato sui cartellini – 13 gialli rimediati in stagione – e a questo dovrà lavorare il classe 1997 ma anche Ralf Rangnick, suo prossimo allenatore.

La coppia Kessie-Bennacer funziona a meraviglia e il manager tedesco difficilmente penserà di cambiare questo duo di metà campo. INTANTO, IL BUDGET PER RANGNICK SI ALZA: CONTINUA A LEGGERE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓