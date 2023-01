Benfica, Rui Costa indagato: ecco quali sono le accuse

Diventato da diversi mesi presidente del Benfica , club che lo ha fatto conoscere al mondo del calcio, sarebbe però finito nella bufera a seguito di un'inchiesta che riguarda la società portoghese. Secondo alcuni media portoghesi, come riferisce La Gazzetta dello Sport, la magistratura avrebbe aperto un'indagine sulle Aguias e sui membri del consiglio di amministrazione del mandato 2016-2020 e ancora in carica.

Benfica, anche l'ex Milan Rui Costa tra gli indagati

Tra gli indagati, per l'appunto, anche Rui Costa, che nel 2021 era divenuto presidente del club lusitano a seguito delle dimissioni di Luis Filipe Vieira, che sarebbe indagato in un'altra inchiesta. A carico del Benfica ci sarebbe l'accusa di aver beneficiato i risultati manipolati in diverse partite. La società si è dichiarata comunque "aperta a collaborare con le autorità competenti".