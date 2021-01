Benevento-Milan, Pioli su Tonali: “È in crescita continua”

MILAN NEWS – Ancora assente Ismael Bennacer. L’algerino classe 1997 dovrebbe rientrare per metà gennaio. Non ci sarà ovviamente, dunque, per Benevento-Milan, 15^ giornata del campionato di Serie A e che si giocherà domani alle 18:00 allo Stadio Vigorito. Oggi ha parlato in conferenza Stefano Pioli, che si è soffermato su Sandro Tonali, il quale dovrebbe dunque essere titolare. Il classe 2000 è in crescita e il Mister ne ha parlato così: “Che sia in continua crescita è evidente. Era abituato a giocare diversamente, da vertice. Ora deve collaborare. Può fare ancora tante cose bene. È molto giovane e dotato, ma ha margini di miglioramento. È attento e serio, arriveranno presto miglioramenti”.

