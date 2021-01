Benevento-Milan, Pioli su Ibrahimovic: “Pensa più a noi che a Sanremo”

MILAN NEWS – È stata una sosta breve, ma durante la quale c’è stato comunque modo di fare una piccola polemica su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese classe 1981 è stato annunciato come ospite fisso a Sanremo a inizio marzo. Domani si gioca Benevento-Milan e lui è infortunato. Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa e interrogato sull’argomento ha risposto così: “Sapevamo che Ibra sarebbe stato importante. In quel momento ci ha dato energia. Tutto il mercato che il club ha fatto è stato importante e ci ha permesso di costruire qualcosa di importante. Ora però c’è la partita di domani. Ho appena salutato Zlatan e mi ha detto ‘mi raccomando, è dura’”.

LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI PIOLI >>>