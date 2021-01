Benevento-Milan, Pioli: “Partita difficile, dobbiamo giocare bene”

MILAN NEWS – Domani si giocherà Benevento-Milan, 15^ giornata del campionato di Serie A. Oggi, come di consueto, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore milanista Stefano Pioli. Il Mister si è soffermato soprattutto sulla squadra di Filippo Inzaghi, che per il Milan rappresenta un piccolo tabù. Le sue parole: “Ci troveremo contro una squadra che gioca bene, è ben allenata ed è in condizione. Partita difficile, dobbiamo giocar da Milan. È difficilissima. Hanno lasciato punti squadre importanti. Dobbiamo essere pronti in tutto. Sarà complicata, ma dobbiamo iniziare bene l’anno”.

LEGGI TUTTE LE SUE DICHIARAZIONI >>>