Benevento-Milan, Pioli: “Entusiasmo da cavalcare, ecco perché”

MILAN NEWS – Il nuovo anno si apre con Benevento-Milan, 15^ giornata del campionato di Serie A. Oggi, come di consueto, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli. Il mister rossonero è stato interrogato sul grande entusiasmo che avvolge la squadra, che dopo ogni vittoria si lascia andare a vittorie sul pullman. Entusiasmo da gestire o da cavalcare? Ecco la risposta di Pioli: “Da cavalcare perché arriva solo a fine partita. Prima sempre grande concentrazione. Sto chiedendo di dare sempre di più. Non conta niente ciò che abbiamo fatto. Dobbiamo fare ancora qualcosa di più per cercare di essere ancora più ambiziosi. È l’entusiasmo giusto”.

LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI PIOLI >>>