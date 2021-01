Benevento-Milan, Ielpo: “Brahim Diaz il migliore fino alla sostituzione”

Benevento-Milan, Ielpo su Brahim Diaz

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La partita contro il Benevento è stata, inevitabilmente, influenzata dall'espulsione di Sandro Tonali. Non ai fini del risultato, in quanto i rossoneri hanno portato a casa la vittoria, ma per l'obbligo di giocare in 10 uomini per grandissima parte del match. Secondo Mario Ielpo, ex portiere rossonero, prima della sostituzione per lasciare spazio a Rade Krunic, il migliore in campo era Brahim Diaz. Le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "Brahim Diaz è stato il migliore in campo per il Milan fino alla sostituzione. Devo anche fare i complimenti a Conti, è entrato benissimo in campo".