Belgio-Marocco 0-2, cadono i Diavoli Rossi: De Ketelaere dentro al 75′

È terminata Belgio-Marocco, partita valida per il girone F dei Mondiali in Qatar. Poco più di 15 minuti per Charles De Ketelaere

È terminata da pochi minuti Belgio-Marocco, partita valida per il girone F dei Mondiali in Qatar. Dopo una vittoria abbastanza casuale contro il Canada, i Diavoli Rossi cadono contro i marocchini. La apre il sampdoriano Sabiri su punizione, la chiude Aboukhlal su assist straordinario di Hakim Ziyech, obiettivo di calciomercato del Milan. A proposito di Milan: arriva l'esordio di Charles De Ketelaere, entrato al minuto 75'. Un ingresso che però non ha cambiato l'inerzia della partita. Il baby bomber del Benfica come post-Ibra: l'idea di mercato del Milan