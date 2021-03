Bayern Monaco, Flick sul fratello di Theo Hernandez: “Mentalità incredibile”

Il fratello di Theo Hernandez impressiona Flick

Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha elogiato apertamente Lucas Hernandez, fratello del milanista Theo. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del club tedesco: "Lucas è un grande professionista, con una mentalità incredibile. Noi siamo il Bayern e abbiamo calciatori di alto livello in differenti posizioni del campo. Lucas mantiene sempre alta la concentrazione, ha personalità e ottime condizioni fisiche. A Brema ha fatto una partita strepitosa, è davvero importante per me avere un calciatore come lui".