Barcellona, la donazione di Messi per l’emergenza coronavirus

ULTIME NOTIZIE – Come viene riportato dal giornale dal giornale spagnolo AS, Lionel Messi non ha fatto mancare il proprio contribuito per la lotta contro il coronavirus. Stando alle ultime indiscrezioni, il fuoriclasse del Barcellona avrebbe donato due milioni di euro alla causa: un milione ad un ospedale di Barcellona e un altro in uno in Argentina. La donazione servirà ad acquistare il materiale necessario per affrontare l’epidemia che sta assumendo dei contorni drammatici anche in Spagna. Intanto ecco le tre alternative a Rangnick, continua a leggere >>>

