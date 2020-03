Balotelli attacca la Juventus, il Brescia prende le distanze

ULTIME NEWS – Il Brescia, attraverso una nota ufficiale, ha preso e distanze dalle dichiarazioni rese pubbliche oggi pomeriggio di Mario Balotelli con cui ha attaccato la Juventus. L’attaccante ha evidenziato come la Lega Calcio abbia bloccato il campionato solamente dopo che i bianconeri hanno giocato contro l’Inter, riconquistando il primo posto in classifica.

IL COMUNICATO

La società Brescia Calcio intende prendere ufficialmente le distanze da quanto dichiarato dal suo tesserato Mario Balotelli, relative a ipotetici favoreggiamenti nel Campionato di Serie A.

Nello specifico, Mario Balotelli per mezzo di una diretta Instagram ripresa su YouTube, ha rilasciato oggi dichiarazioni che alludono a “favori” nei confronti di una squadra (la Juventus) in corsa per la conquista del Campionato. Brescia Calcio tiene a sottolineare che tali insinuazioni sono strettamente personali e che non sono in nessun modo riconducibili alla Società stessa.

