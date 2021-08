Balotelli, archiviate le accuse di violenza sessuale | Calcio News

Il gip di Brescia ha archiviato le accuse di violenza sessuale nei confronti di Mario Balotelli, ex attaccante del Milan

Giorno importante per Mario Balotelli. Il gip di Brescia, così come riportato da Repubblica, ha archiviato le accuse di violenza sessuale nei confronti dell'attaccante. L'ex giocatore del Milan era stato denunciato da una ragazza per una presunta violenza che sarebbe avvenuta a Nizza. Mario a sua volta aveva denunciato la ragazza per estorsione alla Procura di Vicenza.