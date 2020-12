Bakayoko, il fratello: “Il Milan lo voleva, scelto Napoli per Gattuso” / News

Milan, parla il fratello di Bakayoko

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo una grande stagione con la maglia del Milan nel 2018/2019, il ritorno di Tiemoué Bakayoko al Milan sembrava cosa fatta. Il giocatore, invece, si è accasato al Napoli grazie anche grazie al rapporto rossonero con Gennaro Gattuso. Il fratello dell’ex Chelsea, Soualio Bakayoko, ha svelato alcuni retroscena ai microfoni di ‘Europa Calcio’: “Credo che mio fratello sia in un’ottima squadra che giocherà per i primi posti in classifica. Il Napoli è un grande club con una grande storia, sono orgoglioso per lui. Ha scelto il Napoli anche per Gennaro Gattuso, che conosceva già al Milan e andò molto bene. Con questo allenatore ha riacquistato fiducia”.

Conferma che il Milan aveva provato a riportarlo in rossonero?

“Sì, il Milan ci aveva pensato per davvero, ma alla fine Tiemoué è andato al Napoli ed è contento di indossare la maglia azzurra”.

Nella sua ultima gara in campionato ha sfidato proprio la squadra di Pioli. Nel secondo tempo è stato espulso, si aspettava una serata diversa?

“Il cartellino rosso ha rovinato la sua ottima prestazione, in mezzo al campo era onnipresente. Gli è dispiaciuto aver lasciato i suoi compagni in dieci. Al contempo era molto contento di rivedere i suoi amici del Milan“.

