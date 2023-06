Auguri Maldini, leggenda del Milan: oggi è il suo 55° compleanno

Nato a Milano il 26 giugno 1968 , oggi Paolo Maldini , bandiera e leggenda del Milan , festeggia il suo 55° compleanno . Figlio di Cesare , che lo aveva preceduto da capitano vittorioso in maglia rossonera e padre di Christian e Daniel , Paolo da poco non fa più parte dell'organigramma societario del club di Via Aldo Rossi, ma il suo nome resta indiscutibilmente legato a doppio filo al Diavolo.

Milan, oggi è il 55° compleanno di Maldini

Da calciatore, infatti, Paolo Maldini ha vissuto la sua intera carriera nel Milan. Esordio ufficiale in maglia rossonera - e in Serie A - il 20 gennaio 1985, in occasione di Udinese-Milan 1-1; ultima gara in assoluto disputata con i colori del Diavolo il 31 maggio 2009, in occasione di Fiorentina-Milan 0-2. Nel mezzo, ben 25 stagioni caratterizzate da 902 partite e 33 reti. Al suo attivo, anche e soprattutto 26 trofei.