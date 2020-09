Atzori: “Conferma Pioli? Il Milan non poteva scegliere di meglio”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’allenatore di calcio Gianluca Atzori, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato della scelta del Milan di confermare Stefano Pioli come allenatore. Ecco il suo pensiero: “Il Milan non poteva scegliere meglio confermando Pioli. Penso che la società abbia agito in maniera corretta proseguendo dopo la scorsa stagione. Ci sono tutti i presupposti affinché sia una buona stagione, anche se c’è ancora gap con le prime”.

