Attilio Fontana: “Il sogno di Tonali era il Milan, non ci sono dubbi”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’acquisto di Sandro Tonali da parte del Milan è sicuramente una delle notizie del momento. Oltre ad accrescere la qualità tecnica rossonera, l’arrivo del classe 2000 rappresenta anche una bella storia. La storia di un ragazzo che arriva nella squadra per cui ha sempre fatto il tifo da bambino. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, è intervenuto su Facebook proprio per elogiare questa favola a lieto fine, sottolineando anche la provenienza tutta lombarda della sua passione. Ecco le sue parole:

“Sandro Tonali, classe 2000, nasce a Lodi, debutta nella Lombardia Uno, cresce nel Brescia e ora inizia il suo nuovo capitolo nell’AC Milan. Una passione tutta lombarda.

Non ci sono dubbi che il suo sogno fosse arrivare al Milan: in tempi non sospetti, nella letterina a Santa Lucia chiedeva il completo rossonero. Fantastico!

Il sogno di ogni piccolo calciatore è vincere, quindi forza Sandro, forza Milan e forza a tutti coloro che dedicano tutto l’impegno e il duro lavoro nei propri sogni”.

