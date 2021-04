ATP Miami, il rossonero Sinner perde in finale: titolo a Hurcasz

Jannik Sinner, astro nascente del tennis italiano e tifoso del Milan, ha perso la finale del Masters 1000 di Miami

Si spegne in finale il sogno di Jannik Sinner, il torneo Master 1000 di Miami finisce nelle mani di Hubert Hurcasz. L'astro nascente del tennis italiano e tifoso del Milan non ce la fa contro il polacco, che porta a casa il trofeo vincendo per 7-6 6-4 in un'ora e 44 minuti. Un risultato comunque straordinario considerando che il giovane talento abbia soltanto 19 anni.