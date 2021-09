Atalanta-Young Boys, Gosens sostituito per infortunio: Milan a rischio

Atalanta-Young Boys dura soltanto dieci minuti per Robin Gosens. Il tedesco costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare

Brutte notizie per l'Atalanta, che perde Robin Gosens dopo soli 10 minuti nel match di Champions League contro lo Young Boys. Il tedesco ha lasciato il campo molto dolorante a causa di un infortunio di natura muscolare. Un problema fisico che mette a serio rischio la sua presenza contro il Milan nella gara di campionato in programma domenica prossimo al 'Gewiss Stadium'. Le Top News di oggi: non si sblocca il rinnovo di Kessie, Florenzi rischia grosso