Atalanta-Milan, Pioli: “Abbiamo possibilità, ma non per i punti in trasferta”

Domani si gioca Atalanta-Milan e Pioli, in conferenza stampa, si è detto abbastanza ottimista. Ecco le sue parole, anche sui dati.

Manca sempre meno ad Atalanta-Milan, trentottesima giornata del campionato di Serie A, e oggi nella conferenza stampa di vigilia ha parlato come di consueto Stefano Pioli. L'allenatore rossonero si è detto ottimista per domani, ma ha anche sottolineato come non sia né il momento né influente il differente rendimento avuto tra casa e trasferta. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono valutazioni che faremo a fine campionato. Ora contano poco i punti in casa e fuori. Siamo convinti di poter avere chance. Siamo consapevoli delle difficoltà che troveremo in partita, i nostri sono avversari forti. Quando sei dentro la partita, però, devi trovare rimedi, superare le difficoltà per ottenere un risultato importante". Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>