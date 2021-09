Atalanta-Milan, Gosens salta il match contro i rossoneri | News

Robin Gosens, calciatore dell'Atalanta, salterà la sfida contro il Milan, in programma domenica sera a Bergamo

Robin Gosens salterà Atalanta-Milan. L'esterno bergamasco, infatti, è stato sostituito nella gara contro lo Young Boys di ieri a casa di un problema fisico. Il tedesco nella giornata di oggi ha svolto terapie e in queste ore sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso, ma la certezza è che salterà la sfida contro il Milan, in programma domenica sera. Ricordiamo che Gasperini dovrà rinunciare anche a Hateboer, out da diverso tempo per un problema al piede destro.