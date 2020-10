Atalanta, Caldara crack: ha deciso per l’operazione

CALDARA VERRA’ OPERATO

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mattia Caldara, difensore centrale del Milan, in prestito all’Atalanta, ha riportato una lesione al tendine rotuleo sinistro. Secondo quanto si apprende da fonti della società, il giocatore entro domani deciderà quando farsi operare e in quale struttura. Si parla di un’assenza dai due ai tre mesi.

Davvero tanta sfortuna per Caldara, che, negli ultimi due anni, ha giocato solo 20 partite (18 con l’Atalanta e 2 sole con il Milan). La stagione da incubo è stata quella del 2018/2019, cioè quando il difensore si procurò una lesione del legamento crociato sinistro.

Ricordiamo che l’Atalanta ha preso Caldara lo scorso gennaio in prestito dal Milan fino al 30 giugno 2021 con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. E’ chiaro che i continui problemi fisici del classe 1994 allontanano il riscatto del giocatore da parte del club bergamasco, che potrebbe decidere di puntare su altri profili.

