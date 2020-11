ASL, bloccati i nazionali di 6 squadre: per ora nessuna partenza

Clamoroso! La ASL blocca la partenza di alcuni nazionali

ULTIME NOTIZIE SERIE A – A pochi giorni dalla partenza dei giocatori per la pausa nazionali arriva una clamorosa decisione per sei squadre di Serie A. Secondo quanto riporta GianlucaDiMarzio.com, i calciatori convocati dalle rispettive nazionali di Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma e Sassuolo infatti non partiranno poiché in isolamento fiduciario per via della positività al Covid-19 di alcuni elementi del gruppo squadra.

Questa decisione è stata deliberata dalle ASL competenti che non hanno concesso ai giocatori di uscire dall’isolamento. Tra questi, ovviamente, anche elementi della nazionale di Roberto Mancini come Cristante, Pellegrini, Spinazzola e Mancini della Roma.

