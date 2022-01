L’arbitro Serra domani al Var in Coppa Italia: poi lo stop e la Serie B / News

Marco Serra, arbitro di Milan-Spezia, designato al VAR per Sassuolo Cagliari di Coppa Italia. Poi il provvedimento nei suoi confronti

Marco Serra l'ha combinata grossa. L'arbitro ha di fatto annullato un gol di Junior Messias che avrebbe regalato la vittoria al Milan contro lo Spezia. Le scuse sono arrivate subito, sia in campo che negli spogliatoi, ma il grave errore tecnico sul campo rimane e avrà delle ripercussioni. Il direttore di gara, in occasione di Sassuolo-Cagliari di Coppa Italia, sarà al Var a causa di una designazione antecedente alla partita di ieri. Subito dopo però, come riferisce 'Gazzetta.it', Serra sarà fermato e, dopo la sosta, ripartirà dalla Serie B. Ecco la nostra intervista esclusiva all'ex arbitro Marelli: inevitabile parlare dell'errore di Serra