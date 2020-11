Antonini: “Rebic fondamentale per il Milan. Con Ibrahimovic…” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Antonini su Rebic

MILAN NEWS – Luca Antonini, ex giocatore del Milan, in collegamento con Sky Sport, ha parlato di Ante Rebic. Il croato, complice anche l’infortunio di Rafael Leao, sarà titolare domenica sera contro il Napoli.

"Rebic è stato bravo a capire come sfruttare la presenza in campo di Ibrahimovic – spiega Antonini -. Il croato fa gol, è un giocatore che si mette anche a grande disposizione della squadra. Un attaccante così è fondamentale per il Milan".