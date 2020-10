Antonelli: “De Paul all’Udinese ha finito, ma non è arrivata l’offerta giusta”

Ultime Notizie Milan: De Paul via per l’offerta giusta?

MILAN NEWS – Da tempo lavora con l’Udinese e con la famiglia di Giampaolo Pozzo, patron bianconero. Si tratta di Stefano Antonelli, che ai microfoni di TMW Radio si è soffermato sulla situazione di Rodrigo De Paul, che nei mesi scorsi è stato più volte accostato al Milan, che sembrava pronto a salutare Udine, ma che alla fine è rimasto in bianconero. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo: “Lavoro da 21 anni con continuità con la famiglia Pozzo e la conosco bene: è una società venditrice, da sempre. Se avessero avuto l’offerta giusta l’avrebbero venduto, perché sanno quando finiscono i cicli, sanno che il ciclo De Paul è al termine. Però non è arrivata l’offerta”. Qual è però l’offerta giusta? Probabilmente almeno 30 milioni per la stella argentina.

