Ancelotti rivela: “Da piccolo ero interista.. Ma il Milan ha segnato la mia vita”

Ancelotti rivela la sua fede calcistica da piccolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del Derby di Milano. L’ex tecnico rossonero ha parlato in particolare dei sentimenti che rappresentano per lui la stracittadina meneghina: “Da piccolo ero interista perché ero rimasto incantato dallo squadrone di Helenio Herrera. Mi regalarono una maglia di Mazzola, che ai tempi era una rarità. Il Milan è però il club che ha segnato la mia vita, prima da calciatore e poi da allenatore”.

