Ancelotti: “Pioli? Persona di valore, il suo curriculum parla chiaro”

Ancelotti dice la sua su Stefano Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del Derby di Milano. In particolare il tecnico di Reggiolo ha parlato anche di Stefano Pioli, mister dei rossoneri che tanto bene sta facendo in questi ultimi mesi.

“Stefano è una persona di valore, come uomo e come professionista. Il curriculum parla chiaro: ha ottenuto risultati eccellenti ovunque abbia lavorato”, ha dichiarato l’attuale manager dei Toffees.

