Ancelotti, patentino da allenatore scaduto a dicembre: la curiosità

Grana curiosa per Carlo Ancelotti. L'ex allenatore del Milan, ora al Real Madrid, ha il patentino scaduto a dicembre 2021

Una disavventura curiosa per Carlo Ancelotti. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' il patentino del tecnico del Real Madrid è scaduto il 31 dicembre 2021. L'ex Milan ora dovrà seguire dei corsi obbligatori per tornare ad allenare senza problemi. La Federcalcio spagnola a questo punto dovrà occuparsi di risolvere una situazione piuttosto paradossale per un allenatore di tale caratura.