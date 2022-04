Ancelotti: “Italia? Ci ho pensato, ma preferisco la vita di tutti i giorni”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di allenare la Nazionale

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa. Stasera c'è la sfida in Champions League contro il Chelsea. Ancelotti ha parlato anche della possibilità di sedere sulla panchina della Nazionale: "Ci ho pensato a volte, ho avuto l'opportunità nel 2018 con l'Italia, ma devo essere onesto, mi piace la vita di tutti i giorni, non solo le partite ogni qualche mese. Il lavoro dell'allenatore è il più bello del mondo ma senza partite non è così. Le gare ti danno l'occasione di vivere emozioni come quella di domani in Champions League. Anche se si soffre molto è lo stesso, lavorare giorno per giorno è quello che amo fare e finché non cambierò questa idea non allenerò una Nazionale. L'esperienza con l'Italia nel 1994 al Mondiale è stata spettacolare, ma non voglio lavorare solo tre giorni all'anno". Intanto è stato individuato il vice di Theo Hernandez.