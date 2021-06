Ancelotti, guai in vista: sequestrato lo stipendio perché ‘cattivo pagatore’

Guai in vista per Carlo Ancelotti. Il fisco spagnolo gli sequestra lo stipendio dopo il suo ritorno al Real Madrid perché 'cattivo pagatore'

Non inizia bene la seconda avventura di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Secondo quanto riferisce 'El Mundo' il fisco spagnolo ha sequestrato lo stipendio dell'ex Milan perché inserito nella lista dei 'cattivi pagatori'. Una lista in cui si è inseriti quando i debiti del contribuente dovessero superare il milione di euro: quello di Ancelotti ammonterebbe a 1,4 milioni. Questo stop dello stipendio è stato disposto per saldare il debito accumulato dal 2013 al 2015, periodo in cui l'allenatore di Reggiolo non avrebbe correttamente dichiarato le sue entrate. Programmato per il prossimo 23 luglio l'incontro con il giudice vista l'accusa di reati fiscali.