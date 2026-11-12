Carlo Ancelotti - ex giocatore (1987-1992) e allenatore (2001-2009) del Milan, oggi Commissario Tecnico del Brasile - continua a raccogliere riconoscimenti in giro per il mondo. Questa volta, a raccontare l'emozione di affrontarlo è stato Gavin Lee, C.T. della nazionale di Singapore, che il prossimo 17 novembre avrà l'occasione di incrociare in amichevole la 'Seleção' guidata dall'allenatore italiano.

In un'intervista concessa al quotidiano The Straits Times, Lee ha definito "surreale" la possibilità di trovarsi davanti a uno degli allenatori più importanti del calcio mondiale. Il tecnico ha raccontato che, quando Ancelotti conquistava la sua prima Champions League da allenatore nel 2003, lui frequentava ancora il primo anno di scuola superiore.

"Quando ti capita di affrontare qualcuno che sei abituato a vedere in televisione, può diventare qualcosa di surreale", ha spiegato Lee. Il Commissario Tecnico ha però sottolineato di voler mantenere la concentrazione sulla preparazione della partita, senza perdere di vista gli obiettivi della propria squadra.

Il ricordo della Champions League con il Milan

Il riferimento al 2003 riporta inevitabilmente alla storia rossonera di Ancelotti. Ildi quell'anno, a Old Trafford (Manchester), ilsuperò lanella finale di Champions League, conquistando il trofeo ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari.

Fu il primo successo europeo da allenatore per Ancelotti, che aveva già vinto la competizione da calciatore con il Milan nel 1989 e nel 1990. Una notte storica anche per Paolo Maldini, capitano di quella squadra, che sollevò la coppa esattamente quarant'anni dopo il successo europeo del padre Cesare.

Da quella vittoria è iniziato un percorso straordinario per il tecnico italiano, capace di conquistare altre 4 Champions League da allenatore e di arricchire il proprio palmarès con titoli nazionali in diversi campionati europei.

Brasile, Ancelotti prepara la tournée asiatica

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La partita contro Singapore rientra nella tournée asiatica del Brasile, che affronterà anche il Giappone. La Seleção scenderà in campo il 14 novembre contro i nipponici e tre giorni più tardi contro la nazionale allenata da Gavin Lee.Per Singapore si tratta di un'occasione importante per confrontarsi con avversarie di alto livello in vista della Coppa d'Asia del 2027. Lee ha spiegato che partite di questo genere permettono alla squadra di capire quali aspetti del proprio gioco funzionino e quali debbano invece essere migliorati.

Per Ancelotti sarà un altro appuntamento sulla panchina brasiliana, mentre per il calcio di Singapore rappresenterà anche l'opportunità di incontrare un allenatore che ha scritto una pagina importante della storia del Milan.