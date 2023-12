Costacurta: “Il calcio è cambiato. Sul percorso virtuoso del Milan …”

Questa sera, alle ore 18:00 , presso lo stadio 'Morumbi' amichevole tra le leggende del São Paulo FC e il Milan Glorie : una partita per celebrare i 30 anni dalla finale di Coppa Intercontinentale tra 'Tricolor' e rossoneri. Saranno in campo tantissimi campioni ammirati in rossonero, da Nelson Dida a Ricardo Kaká , passando per Marcos Cafu e Alessandro 'Billy' Costacurta .

Il quale, come si ricorderà, era in campo quel 12 dicembre 1993 quando, a Tokyo (Giappone), il São Paulo sconfisse il Milan per 3-2. "Ricordo tutto di quella finale: era un Milan molto forte che aveva già iniziato a vincere tantissimo. Il São Paulo di allora non lo conoscevamo bene e dalla loro ha prevalso il collettivo. Le vere sorprese di quella partita furono Cafu e Leonardo, con cui poi avrei giocato anni dopo con i colori rossoneri", ha ricordato Costacurta in occasione della conferenza stampa di presentazione del match odierno.