Ambrosini: “Sia il Milan e sia l’Inter sono uscite bene dal derby”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, nell'intervista rilasciata al quotidiano "Il Mattino", ha parlato della lotta scudetto

Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino. Ambrosini ha parlato della lotta scudetto in Serie A: "​A dispetto del distacco di sette punte dalle prime due, l'Inter è già una terza incomoda. E questo va detto per il valore della rosa e per quello che ha dimostrato fin qui la squadra di Inzaghi. ​Sia il Milan che l'Inter escono bene dal derby. È stata una partita che ha vissuto di momenti. L'Inter poteva concretizzare di più, mentre il Milan ha il rammarico per non averla chiusa nel finale quando ha fatto un grande sforzo".