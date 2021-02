Ambrosini: “Il Milan proverà a vincere l’Europa League”

Milan, la convinzione di Ambrosini

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha affrontato l’argomento Milan toccando diversi temi. L’attuale opinionista di ‘Sky Sport’ ha parlato della bravura della squadra a non risentire delle tante assenze e del cammino in Europa League. Ecco il suo pensiero: “Il Milan è l’unica squadra che forse ha dimostrato di poter sopperire ad assenze pesanti. I rossoneri giocheranno l’Europa League per vincerla. E Pioli farà giocare i migliori. Non credo che inserirà le seconde linee”. Leggi l’intervista di Bennacer: parla di Ibrahimović, Pioli e non solo! Vai alla news >>>