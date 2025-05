Nelle ultime ore sono emerse delle importanti indiscrezioni in merito a Sérgio Conceicao, allenatore del Milan. Sembrava infatti molto lontano dalla panchina rossonera soprattutto dopo la sconfitta in Coppa Italia e il nono posto in Serie A, con conseguente mancata qualificazione in Champions League. E invece a sorpresa potrebbe non essere così. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, collega di 'Sky', potrebbe infatti rimanere il lusitano in panchina anche nel corso della prossima stagione.