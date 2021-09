Al-Khelaifi: “Rifiutati 180 milioni per Mbappé rispettando il FPF”

Il PSG di Al-Khelaifi ha rifiutato 180 milioni per Mbappé, ecco come ha giustificato la scelta il presidente del club parigino.

Quest'estate il Paris Saint-Germain di Nasser Al-Khelaifi è stato certamente il re del mercato. Tantissimi gli acquisti, tra parametri zero e colpi importanti. Sul finale sembrava potesse cedere Kylian Mbappé al Real Madrid, che aveva offerto circa 180 milioni, ma ha rifiutato l'offerta. Una scelta incredibile, considerando che il francese classe 1999 andrà via a zero il prossimo anno con ogni probabilità.