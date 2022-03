AIA, stop di un mese per Guida e Massa: decisivo l’errore in Torino-Inter

Il rigore non fischiato ad Andrea Belotti in Torino-Inter di Serie A costa caro all'arbitro Marco Guida e al Var Davide Massa. La decisione

Il rigore non fischiato ad Andrea Belotti in Torino-Inter di Serie A avrà ripercussioni sui diretti protagonisti. Stando a quanto riferisce 'Gazzetta.it' l'arbitro Marco Guida e l'addetto al Var Davide Massa verranno fermati per un mese dall'AIA (Associazione Italiana Arbitri). Questa decisione ha fortemente indirizzato la partita: con il possibile doppio vantaggio dei granata, infatti, la partita sarebbe andata sicuramente in maniera diversa. I due direttori di gara hanno entrambi evidenti colpe: Guida ha lasciato correre in prima battuta non vedendo il contatto, Massa non ha richiamato il collega al monitor per metterlo sulla retta via.