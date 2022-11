AIA, arrestato il procuratore capo: D’Onofrio nei guai per taffico di droga

Nell'ambito dell'inchiesta della Dda milanese per traffico internazionale di droga, è stato arrestato anche Rosario D'Onofrio. Il procuratore capo dell'AIA fa parte dei 42 arrestati. L'Associazione Italiana arbitri sarebbe sorpresa di tale notizia, ma il presidente Alfredo Trentalange avrebbe già annunciato le dimissioni dello stesso D'Onofrio, senza dare particolari motivazioni. Per la Dda le 42 persone arrestate avrebbero introdotto in Lombardia sei tonnellate di marijuana e hashish tra il 2019 e il 2021. Milan, Pioli presenta in conferenza la sfida contro la Fiorentina.