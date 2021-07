Adani lascia Sky Sport, la polemica: “Non negozierò mai su valori e libertà”

Lele Adani, noto commentatore sportivo, lascia Sky Sport dopo 9 anni. Nel suo post social accende la polemica sulla 'scelta non sua'

Dopo l'acquisizione della Serie A da parte di DAZN, la redazione di 'Sky Sport' sta perdendo qualche pezzo per strada. Dopo Marco Cattaneo e Massimo Ambrosini anche Lele Adani non lavorerà più all'interno della nota Pay TV. Attraverso il proprio profilo Instagram l'ex Inter ci ha tenuto però a puntualizzare che la scelta non è stata sua, bensì del responsabile della linea editoriale. Ecco le sue dure parole: