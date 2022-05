AC Milan International Academy sbarca in India: il comunicato ufficiale

AC Milan e Calicut Sport City portano il progetto di AC Milan International Academy anche in tre città dell'India. Ecco che c'è da sapere

(fonte: acmilan.com) -" AC Milan International Academy sbarca in India e si arricchisce di tre nuovi presidi nello stato federale del Kerala. In collaborazione con Calicut Sport City LLT , AC Milan inaugura infatti le Academy rossonere nelle città di Kozhikode , Malappuram ed Ernakulam .

Già presente in Asia con Academy strutturate in Cina, Giappone, Kuwait e Vietnam, AC Milan accresce ulteriormente la propria presenza internazionale raggiungendo anche il territorio indiano, dove può contare su una fanbase di oltre 64 milioni di sostenitori, e conferma ancora una volta la propria volontà di presentarsi come punto di riferimento nel proprio settore a livello globale, oltre che nazionale.

Il Presidente delle Academy Milan Baiju ha aggiunto: " Sono estremamente fiducioso che il Progetto Academy costituirà una pietra miliare per il successo del calcio in India. Attraverso questa collaborazione proporremo una formazione d'élite migliorando il livello qualitativo e professionale di tutti i bambini e tecnici coinvolti, rispondendo così ad una specifica necessità del territorio".

Franco Baresi, Vicepresidente Onorario di AC Milan, ha affermato: "Il progetto AC Milan Academy, basato su valori fondanti di questo Club quali passione, eccellenza, eleganza e lavoro di squadra, intende promuovere cultura ed eccellenza organizzativa in ogni territorio attraverso la pratica dello sport e soprattutto accompagnare la crescita personale di tutti i bambini che entrano a far parte della nostra grande famiglia, che siamo lieti di veder crescere sempre di più in tutto il mondo"."