‘AC Milan for Peace’: prosegue la raccolta fondi di ‘Fondazione Milan’

Prosegue la raccolta fondi di 'Fondazione Milan' per aiutare le popolazioni dell'Ucraina colpite dal confitto in corso. Come donare

Daniele Triolo

Il Milan ha comunicato, attraverso i propri canali social, come stia proseguendo la raccolta fondi di 'Fondazione Milan', istituita per sostenere la Croce Rossa nel rispondere ai bisogni umanitari di chi si trova nei luoghi di conflitto.

In particolare, 'Fondazione Milan' vuole sostenere la C.R.I. per l'emergenza in Ucraina ed invita tutti i tifosi rossoneri a dare una mano concreta donando quanto sia nella loro disponibilità economica.

