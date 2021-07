Abate torna al Milan. Sarà l’allenatore dell’Under 16 | News

Ignazio Abate, ex terzino rossonero, potrebbe tornare nuovamente al Milan. Ecco l'indiscrezione lanciata da Tuttosport

Ignazio Abate nuovamente al Milan. E' questa l'indiscrezione lanciata da Tuttosport, in edicola questa mattina. Dopo ben 306 partite, 3 gol e 27 assist, per un totale di 23.719 minuti, l'ex terzino potrebbe tornare nel club che tanto ama. Secondo il quotidiano torinese, infatti, Abate potrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Under 16 del Milan. Notizia accolta positivamente dai tifosi, visto che Abate ha sempre dato tutto per la maglia rossonera fino all'ultimo giorno in cui è sceso in campo. Intanto ecco tutti i segreti di Kaio Jorge, obiettivo di calciomercato del Milan.