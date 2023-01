Il 2023 del Milan, tra rinnovi e prestiti: il contratto di Giroud

Il Milan ha vissuto un 2022 ricco di soddsfazioni come lo Scudetto e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il 2023, invece, si prospetta come un anno di duro lavoro, specialmente dal punto di vista del calciomercato e dei rinnovi . Paolo Maldini e Frederic Massara avranno molto da fare. Di tutte le situazioni da risolvere ne parla un articolo sul sito de La Gazzetta dello Sport. Ecco il caso di Olivier Giroud .

Il 2023 del Milan, il contratto di Giroud

Olivier Giroud, si legge, ha un contratto che scadrà a giugno. Nelle prossime settimane ci dovrebbe essere l'incontro che potrebbe produrre la fumata bianca. Sul tavolo ci sarebbe il rinnovo per un'altra stagione con opzione per la successiva, con cifre che sarebbero molto vicine ai 3,5 milioni netti di ingaggio attuale. Una firma che resta fondamentale per il Milan, che al momento, può contare solo su Giroud come vera sicuerezza li in avanti.