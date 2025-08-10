Ex Milan, Sottil va al Lecce: sarà un nuovo compagno di Camarda

Pianeta Milan
Riccardo Sottil, ex giocatore del Milan, si unisce al Lecce con un prestito oneroso dalla Fiorentina, raggiungendo Camarda
Alessia Scataglini
Riccardo Sottil, ex giocatore del Milan, si unisce al Lecce con un prestito oneroso dalla Fiorentina. L'esterno offensivo, 26 anni, sarà quindi un nuovo compagno di squadra per il giovane talento rossonero Francesco Camarda.

Nella seconda parte della scorsa stagione, Sottil ha giocato con il Milan, collezionando 8 presenze, di cui una sola da titolare, contro il Verona. Sotto la guida dell'allenatore Sergio Conceicao, è stato utilizzato principalmente a partita in corso, sia come esterno d'attacco che, occasionalmente, in difesa.

 

