Ex Milan, Sottil va al Lecce: sarà un nuovo compagno di Camarda

Riccardo Sottil , ex giocatore del Milan, si unisce al Lecce con un prestito oneroso dalla Fiorentina . L'esterno offensivo, 26 anni, sarà quindi un nuovo compagno di squadra per il giovane talento rossonero Francesco Camarda .

Nella seconda parte della scorsa stagione, Sottil ha giocato con il Milan, collezionando 8 presenze, di cui una sola da titolare, contro il Verona. Sotto la guida dell'allenatore Sergio Conceicao, è stato utilizzato principalmente a partita in corso, sia come esterno d'attacco che, occasionalmente, in difesa.