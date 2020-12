18 dicembre 2019 – Cutrone si tatua il Milan sulla pelle

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente un anno fa, Patrick Cutrone, allora attaccante del Wolverhampton, tornava a Milano per “tatuarsi il Milan” sulla pelle. Cutrone ama il Milan, lo ha dimostrato sul campo, indossando 63 volte e segnando 27 goal con i colori rossoneri, oltre ad averlo affermato e confermato a parole in più occasioni, spesso votate all’amore per il milanismo. Così l’attaccante, oggi alla Fiorentina, si è recato ieri da Andrea Bassi, suo tatuatore di fiducia al Sailors Tattoo Milano Duomo. Sul braccio destro una data, il 21-05-2017, giorno del suo esordio in Serie A con la maglia del Milan, uno stadio, San Siro, la sua figura con un numero sulle spalle, il 63. Un amore quello rossonero che rimarrà per sempre sulla pelle del classe 1998.