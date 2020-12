17 dicembre 2017 – Il Milan di Gattuso umiliato dal Verona

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – E' il 17 dicembre 2017 quando il Milan di Rino Gattuso viene umiliato al Bentegodi di Verona. Finisce, infatti, 3-0 per l'Hellas di Fabio Pecchia con le reti di Caracciolo, Kean e Bessa. Una giornata davvero negativa per i rossoneri, che nel finale finiscono la gara in 10 con l'espulsione di Suso. Per la squadra di Gattuso al termine del campionato fu sesto posto, mentre i veronesi retrocessero in cadetteria in virtù della penultima piazza.