1 agosto 2012: Milan, Aldo Maldera ci lascia a soli 58 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il primo agosto di 8 anni fa, ci lasciò Aldo Maldera.

A 59 anni ancora da compiere, Maldera si spense a Roma. Con i rossoneri, Maldera ha giocato per ben 9 stagioni collezionando in totale 310 presenze e segnando anche 39 gol. Grande terzino, veloce ed infaticabile (lo chiamavano ‘Cavallo’), possedevo un tiro secco da fuori area ed aveva la grande capacità di fare cross pennellati. Maldera fu uno dei grandi protagonisti dello Scudetto della stella (1978/1979) con 9 gol in campionato e 13 in stagione quell’anno, e restò al Milan anche in Serie B. Con i rossoneri Maldera vinse 1 campionato, 2 Coppe Italia e 1 Mitropa Cup. Dopo il Milan, giocò per altre 5 stagioni, 3 alla Roma e 2 alla Fiorentina. I tifosi del Milan ricordano sempre con affetto il buon Aldo Maldera.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NOVITA’ DELL’ULTIM’ORA >>>