UFFICIALE – Tomasson è il nuovo allenatore del Malmo

ULTIME MILAN – Tre anni con la maglia numero 15 del Milan, 115 presenze condite da 35 gol. Numeri niente male per un attaccante che spesso è partito dalle retrovie. Jon Tomasson ha lasciato un ottimo ricordo nelle menti dei tifosi del Milan, anche perchè capitato in un periodo storico particolarmente felice che gli ha permesso di conquistare una Champions League, una Supercoppa Europea, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e uno Scudetto. Palmares ricchissimo in tre sole stagioni. Dopo l’addio al calcio nel 2011 ha iniziato la carriera da allenatore. Non sedeva in panchina dal 2014, ma ora è pronto a ripartire. Il Malmo, infatti, ha ufficializzato che proprio Tomasson sarà il nuovo allenatore.

