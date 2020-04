Tutti fermi tranne Ibrahimovic: alle 10.30 triangolare con l’Hammarby

NEWS MILAN – Laddove non ci sono riusciti nemmeno gli dei del calcio come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ci riuscirà Zlatan Ibrahimovic. Se tutto il mondo del calcio è da quasi due mesi fermo a causa della pandemia che ha colpito il pianeta, l’attaccante svedese del Milan questa mattina scenderà in campo con l’Hammarby in un triangolare amichevole alla Tele2 Arena di Stoccolma.

Ovviamente i match saranno disputati tutti a porte chiuse – 3 gare da 30 minuti l’una – con ingresso esclusivo al canale televisivo Dplay che trasmetterà in diretta la partite. In una di queste prenderà parte anche Zlatan Ibrahimovic, in completo accordo con il Milan che ha dato il consenso affinché lo svedese potesse scendere in campo. Inizio del triangolare fissato alle 0re 10.30 di questa mattina, mentre la diretta comincerà una mezz’oretta prima.

L’attaccante del Milan da settimane si sta allenando con il “suo” Hammarby, club di Stoccolma del quale detiene importanti quote azionarie, e per molti potrebbe anche diventare la sua prossima squadra dopo il Milan. Zlatan rimane l’unico calciatore, assieme a Kessie, a non essere ancora rientrato a Milano. Il club di via Aldo Rossi, in accordo col giocatore, attende di conoscere dalla Lega Calcio la decisione definitiva e ufficiale riguardante la ripresa delle attività sportive. A quel punto Zlatan farà ritorno in Italia.

Al termine del test amichevole, Ibra parlerà e rilascerà un’intervista alla piattaforma svedese Dplay, in cui certamente farà cenno anche al Milan, club che detiene il suo cartellino fino al 30 giugno. A tal proposito, ieri sera Paolo Maldini ha parlato anche del prolungamento dei contratti in scadenza: CONTINUA A LEGGERE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓